Coronavirus, l’esperto: “Potrebbe contagiare il 60% della popolazione”

Secondo Gabriel Leung, il contagio da coronavirus potrebbe essere solo all'inizio: l'infezione potrebbe raggiungere oltre il 60% della popolazione.

“Il coronavirus 2019-nCoV potrebbe infettare oltre il 60% della popolazione“: questo l’allarme lanciato da Gabriel Leung, professore dell’Università di Hong Kong nonché uno dei massimi esperti mondiali di epidemie (fondamentale il suo contributo nel 2002, quando a fare paura era la Sars), nel commentare i dati relativi al contagio.

Coronavirus, è allarme contagio

Secondo il dottor Leung, il numero di contagi potrebbe essere fortemente sottostimato dal momento che svariati casi potrebbero non essere stati segnalati alle autorità. Quello a cui siamo davanti, dunque, è solo la punta dell’iceberg e la situazione è destinata a peggiorare rapidamente perché ogni persona infetta è in grado di trasmettere il virus ad altre 2,5 persone. “Il 60% della popolazione mondiale è una cifra enorme” ha ammesso l’esperto, ma non così lontano dalla realtà se si considera che “focolai di coronavirus nelle principali città di tutto il mondo potrebbero diventare inevitabili”.

Nonostante alcuni Paesi abbiano già messo in atto misure stringenti (a partire dall’Italia che ha bloccato tutti i voli diretti dalla Cina e dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, con conseguente raffreddamento dei rapporti diplomatici con Pechino) è impossibile arginare completamente il movimento di persone da e per il Paese asiatico.

L’unico modo per contenere il contagio (come già precedentemente proposto anche dal virologo Roberto Burioni) è la quarantena su larga scala, già messa in pratica a Wuhan.

Uno scenario drammatico che però, ipotizza Leung, potrebbe non verificarsi: “Forse non ci arriveremo. Forse il virus attenuerà la sua letalità o verrà fermato prima”.