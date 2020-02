L'epidemiologo Pierluigi Lopalco: "Tutti gli ospedali d'Italia devono approfittare di questo periodo per prepararsi a fronteggiare il coronavirus".

Il professore ordinario di Igiene dell’Università di Pisa, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo focolaio di coronavirus che ha colpito negli scorsi giorni la Lombardia, dove attualmente si contano 6 contagiati: “Tutti gli ospedali d’Italia devono approfittare di questo periodo per prepararsi a fronteggiare il nuovo coronavirus, non solo il Sacco e lo Spallanzani, che sono strutture perfettamente attrezzate” ed aggiunge: “La situazione è da tenere strettamente sotto controllo”.



Gli ospedali italiani si preparino per il coronavirus

La situazione resta ancora incerta e non ancora tutte le procedure sono state stabilite nel dettaglio. “A partire dal paziente zero: dobbiamo ancora capire se è stato individuato, oppure no. Il contatto del malato ricoverato a Codogno, e rientrato dalla Cina, è risultato negativo al test: potrebbe essersi liberato del virus, e questo ce lo dirà l’eventuale presenza di anticorpi nel suo sangue.

Altrimenti occorrerà cercare ancora. Un altro problema – aggiunge il dottor Lopalco – è rappresentato dal fatto che quelli individuati sono quasi tutti casi gravi, che sappiamo essere il 20% del totale. Dove è finito l’altro 80%? I colleghi stanno facendo proprio questo lavoro, testando 250 contatti. Il paziente di Codogno infatti anche con i sintomi ha lavorato, ha fatto sport ed è andato in giro“. Dunque per il professore ordinario “al momento qualunque misura di restrizione che possa limitare la circolazione del virus è ottima. Dobbiamo approfittare per preparaci. E devono farlo tutti gli ospedali d’Italia”.