L’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, ha lanciato un avvertimento sull’utilizzo della mascherina per proteggere dal Coronavirus. Le mascherine protettive devono essere “utilizzate e smaltite in maniera corretta”. Se così non viene fatto, “possono diventare una fonte d’infezione, a causa dei germi che potrebbero rimanere presenti”.

Coronavirus, Oms: “Utilizzare bene mascherina”

L’Oms ha fornito nuove indicazioni sull’impiego delle mascherine tramite Twitter e altri video sui social. Ha ricordato che le persone sane devono indossarle solamente se si prendono cura di un caso sospetto di Covid-19 e che va messa in caso di tosse e starnuti. L’Oms ha poi ripetuto che è necessaria una approfondita igiene delle mani e che le mascherine vanno indossate e smaltite correttamente.

Prima di indossare la mascherina, si consiglia, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone.

Si deve poi coprire bocca e naso e non si deve lasciare spazio tra viso e mascherina.

Si consiglia inoltre di non toccare la mascherina mentre la si indossa e bisogna sostituirla non appena diventa umida. Per togliere la mascherina, è necessario rimuoverla da dietro senza toccare la parte anteriore.

Coronavirus, sale il numero delle vittime

Il Coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo. In Italia sono quasi 1.700 i casi accertati al momento. Sono state registrate anche 34 vittime. Solo 83 pazienti che sono guariti. La Lombardia registra 984 casi (73 guariti), Veneto 263, Emilia Romagna 285, Piemonte 49, Lazio 6 (3 guariti), Liguria 25 (4 guariti), Sicilia 9 (2 guariti), Toscana 13 (1 guarito), Marche 25, Campania 17, Umbria 2, Friuli Venezia Giulia 6, Puglia 3 , Abruzzo 5, Calabria 1 e Bolzano 1