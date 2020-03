Coronavirus, come prevenire il contagio: dieci regole da seguire

Come prevenire il contagio da coronavirus? Dieci regole da seguire e alcuni consigli nell'opuscolo del Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute italiano ha distribuito un decalogo con 10 regole da seguire per prevenire il contagio da coronavirus. In particolare, nell’opuscolo sono elencate delle buone norme e dei consigli che sono stati ripetuti sin dall’inizio dell’epidemia. Primo fra tutti, ricordiamo, il corretto lavaggio delle mani con acqua e sapone o disinfettante per almeno una ventina di secondi. Inoltre, occorre disinfettare le superficie in modo frequente.

Coronavirus, come prevenire il contagio?

La diffusione del coronavirus in Italia sta spaventando i cittadini, al punto che molti si stanno chiedendo come prevenire il contagio. A tale scopo e per evitare inutili allarmismi, il Ministero della Salute ha diffuso un opuscolo con 10 buone regole da seguire per contenere il contagio da Covid-19.