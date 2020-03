Scegliere un materasso Veradea per migliorare la qualità del sonno

Migliorare la qualità del sonno è possibile, con il materasso Veradea.

Sono diversi i fattori che oggigiorno possono intaccare il naturale riposo notturno. Ansia, stress e una vita fitta di impegni contribuiscono ad alterare l’equilibrio sonno-veglia, con effetti significativi sul benessere psicofisico. Secondo uno studio pubblicato dall’Eurodap, quasi un italiano su due ha sofferto almeno una volta di insonnia o insonnia transitoria; sette italiani su dieci manifestano regolarmente disturbi del sonno e almeno quattro su dieci fanno fatica ad addormentarsi. Tutto ciò si traduce in un abbassamento della qualità del riposo notturno, che si riflette, inevitabilmente, sul benessere quotidiano.

Per favorire il naturale ciclo del sonno è importante seguire uno stile di vita sano e riposare su supporti di qualità. Un materasso vecchio, non idoneo a sostenere il peso del corpo o privo di un naturale ricambio dell’aria può ostacolare il ritmo naturale del riposo, contribuendo a danneggiare, attraverso posture errate, il benessere di muscoli e ossa.

Oggi, però, è possibile valorizzare le ore di sonno grazie a supporti di ultima generazione, prodotti nati per assicurare il corretto riposo e garantire uno stile di vita sano. Fanno parte di questa realtà i materassi realizzati da Veradea, sistemi d’eccellenza e di altissima qualità che favoriscono l’incontro fra innovazione e benessere, intercettando la preferenza di un numero sempre maggiore di persone.

Memory Gel e Ibrido: materassi Veradea per un riposo di qualità

Il vantaggio di cui godono i prodotti realizzati da Veradea nasce dalla qualità dei rivestimenti e delle lavorazioni. Veradea Memory Gel, ad esempio, è il materasso di ultima generazione che, con i suoi 25 centimetri di altezza, accoglie il corpo sostenendolo in un morbido abbraccio. Merito di un rivestimento in memory gel che garantisce un contatto soffice e fresco e di uno strato in Foam che offre un supporto più che eccellente. In quest’area, ben 7 zone differenziate fanno sì che la colonna vertebrale sia sempre allineata secondo il suo assetto naturale, mentre la lavorazione superficiale 3D dona al corpo un piacevole massaggio.

Accanto al modello realizzato in memory gel e schiuma poliuretanica, il brand affianca il modello Veradea Ibrido, un materasso di altissima qualità che al suo interno contiene 700 molle insacchettate. Questo sistema garantisce il sostegno migliore per tutti i tipi di corporatura e, accompagnando ogni movimento in maniera naturale, assicura un sonno più che confortevole.

Anche il modello Ibrido può contare su uno strato superficiale realizzato in memory gel e, come tutti i materassi Veradea, dispone di un rivestimento traspirante e sfoderabile. Inoltre, grazie alla loro efficacia sul trattamento dei principali disturbi della schiena, entrambi i modelli, sia Veradea Ibrido sia Veradea Memory Gel, sono certificati come presidi medici in classe 1 e per questa ragione godono delle detrazioni fiscali del 19% per le spese sanitarie.

Veradea: la massima attenzione per il cliente

Veradea ha progettato per i suoi materassi un rivestimento che favorisce il naturale ricambio dell’aria. Si tratta di un involucro traspirante e sfoderabile, che può essere lavato per scongiurare la formazione di muffe, acari o polvere. È bene precisare che la sfoderabilità dei materassi garantita da Veradea è una caratteristica molto importante, e in genere non presente negli articoli attualmente in commercio.

Consente al cliente di verificare che l’interno del materasso sia fedele alla descrizione del venditore e non rischiare di ritrovarsi di fronte a brutte sorprese, come un numero di molle inferiore rispetto a quelle dichiarate o altezze non aderenti a quelle in catalogo.

I materassi di Veradea possono essere recapitati a domicilio in sole 48 ore: la consegna è sempre gratuita e su richiesta può prevedere il ritiro e lo smaltimento del vecchio materasso.

Forte dell’attenzione costante ai bisogni dell’utenza, Veradea offre ai suoi clienti la possibilità di godere di un periodo di prova di ben 100 giorni, in seguito ai quali si può decidere di confermare la scelta o usufruire di cambio e reso gratuiti.

Si tratta di servizi esclusivi, che nascono dalla volontà di Veradea di abbattere le distanze tra il brand e il cliente: l’azienda ha scelto infatti di fare a meno di una filiera o di intermediari, e oggi si occupa di soddisfare ogni richiesta con un servizio post vendita efficiente.