Il cibo per prevenire il coronavirus secondo Gunter Pauli esiste. Il sostenitore della Blue economy con un tweet fa sapere che una “dieta” per scacciare il Covid-19 ci sarebbe. Subito è intervenuto il virologo Roberto Burioni: “Una follia”.

Sui social Gunter Pauli ha proposto delle soluzioni alternative per sconfiggere il coronavirus. La malattia che sta registrando dati impressionanti tra decessi, infetti, ma fortunatamente anche guarigioni, potrebbe essere evitata grazie ad una dieta. “La soluzione è rafforzare il nostro sistema immunitario con aria, acqua e cibo sani “– ha detto Gunter ed ha specificato che basterebbe solo un rigore alimentare per risolvere “il gran casino che abbiamo fatto”.

Secondo Pauli gli italiani dovrebbero ritornare ad essere “umili ed accettare di aver esagerato. Siamo così deboli che un virus ci pavoneggia.

La soluzione non è più la disinfezione: la soluzione è rafforzare il nostro sistema immunitario”.

We need so little to clean up the grand mess we made. We only need to be humble & accept that we have overdone it. We are so weak that one virus floors us. The solution is not more disinfection: the solution is to strengthen our immune system with healthy air, water & food. pic.twitter.com/Erm4lsL2tx

— Gunter Pauli (@MyBlueEconomy) March 14, 2020