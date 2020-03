Coronavirus, il monito dell’Oms: “Non assumete ibuprofene per curarvi”

Un portavoce dell'Oms ha sconsigliato l'assunzione di ibuprofene a quelle persone che sospettano di essere state contagiate dal coronavirus.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Ginevra il portavoce dell’Oms Christian Lindmeier ha sconsigliato l’assunzione di farmaci contenenti ibuprofene a chi sospetta di essere stato contagiato dal coronavirus. Alcuni funzionari sanitari francesi avevano infatti messo in guardia dall’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei su pazienti positivi al Covid-19: “Raccomandiamo il paracetamolo, non l’ ibuprofene, per l’automedicazione”.