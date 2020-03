Coronavirus: come mantenersi in forma durante la quarantena? Fixfit Home Fitness propone esercizi stimolanti che ti aiuteranno a rimanere in forma.

Il divano, la tv e la cucina stanno dominando le nostre giornate, tenerci in forma però è indispensabile in questo periodo. Non abbiamo scuse, grazie alla tecnologia abbiamo accesso a migliaia di app, tutorial e video allenamenti di qualità che daranno quello sprint che ci serve per non annoiarci e arrivare alla prova costume in gran forma. Non dimentichiamo di tenere sotto controllo la nostra alimentazione: associare all’attività fisica una corretta alimentazione è fondamentale per ottenere risultati e non accumulare chili di troppo.

Come mantenerti in forma in quarantena: trucchi

Se ancora non hai scelto come allenarti a casa ecco come puoi farlo:

App come Nike Training Club , Fitbit Coach e Adidas Training sono solo alcuni esempi se cerchi

esercizi a corpo libero da svolgere comodamente a casa.

Se il tuo obiettivo è consumare calorie, con macchine cardio potrai mantenerti attivo in modo

semplice con sessioni da 20 a 40 minuti al giorno per 3 – 5 volte a settimana.

Youtube è la piattaforma più ricca di tutorial e video allenamenti completi per tenerti in forma, la

scelta è davvero vasta tra le diverse attività.

Come scegliere gli allenamenti su Youtube? In base al tuo obiettivo e alle tue preferenze troverai il canale più indicato per svolgere i tuoi allenamenti.

Video allenamento fixfit: il più famoso online

Abbiamo scelto un video allenamento fixfit il canale fitness più famoso online e su Youtube: Home Fitness:

Ora tocca a te, e se hai dubbi sulla scelta ti lasciamo 3 preziosi consigli di Katia Alessandrelli, istruttrice fitness e fondatrice della piattaforma Fixfit Home Fitness , che ad oggi è utilizzata da oltre 100.000 persone.