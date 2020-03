L'Agenzia Italiana del Farmaco ha assicurato che presto il medicinale anti-Aids per trattare il coronavirus potrà essere prescritto anche dai medici di famiglia.

Presto anche i medici di famiglia avranno la facoltà di prescrivere il farmaco anti-Aids per il trattamento del coronavirus. É quanto affermato dal direttore dell’Aifa Nicola Magrini nel corso di una trasmissione radiofonica.

Coronavirus: farmaco anti-Aids

Il responsabile dell’Agenzia Italiana del Farmaco ha aperto alla possibilità che anche i medici di base possano prescrivere ai pazienti che hanno contratto l’infezione il farmaco in questione. Quando invece ad altri medicinali di cui spesso si è fatta menzione come l’anti-malarico clorochina, ci si sta invece muovendo con maggiore cautela. Questo perché un uso di massa potrebbe comportare dei rischi.

Magrini ha poi chiarito anche in merito alle segnalazioni relative alla carenza di alcuni tipi di farmaci. Questa si è effettivamente verificata per esempio per gli anestetici o per altri acquistati dai cittadini in via preventiva.

Fronte su cui l’Agenzia sta lavorando per assicurarne la distribuzione. Ha invece smentito la notizia della mancanza ospedaliera di ossigeno e insulina.





Mentre in Italia prosegue la sperimentazione del medicinale anti-artrite che ha consentito l’estubazione di sei pazienti a Napoli, nel mondo si stanno esaminando due farmaci anti-coronavirus. Uno di questi è l’Eidd-2801, sperimentato all’Università del North Carolina che ha fatto riscontrare i primi risultati positivi sui topi.

Infine una sua previsione sulla durata delle misure di isolamento: “Non siamo ancora fuori dalla crisi emergenziale e non bisogna mollare, bisogna restare a casa per 2-3 settimane almeno“.