Coronavirus, come disinfettare le scarpe: i metodi più indicati

Disinfettare le scarpe è importante a prescindere dall'emergenza Coronavirus. Tutti i modi più efficaci per farlo in casa.

Disinfettare le proprie scarpe è certamente utile per cercare di far sì che germi o batteri non si diffondano nella propria casa. Sarebbe buona abitudine non indossare scarpe all’interno della propria casa, ma quando questo non fosse possibile è comunque importante ricorrere ad alcune soluzioni che consentano di igienizzare le calzature senza correre il rischio di rovinarle.

Coronavirus: disinfettare le scarpe

Con l’emergenza Coronavirus in molti hanno consigliato – per assicurare l’igiene sulle superfici domestiche e sui pavimenti – di togliere le proprie scarpe prima di entrare in casa, o comunque vicino all’ingresso. Le suole delle scarpe sono ricettacolo di enormi quantità di germi e batteri e – epidemia esclusa – è comunque buona regola non camminare con le scarpe sui tappeti o i pavimenti sui quali a loro volta possono passeggiare i nostri animali domestici o peggio i neonati.

Un’altra cosa importante e che andrebbe fatta almeno un paio di volte l’anno anche per manutenere le proprie scarpe, è una pulizia accurata con prodotti specifici.

Per pulire sneakers in cotone o scarpe in tessuti sintetici e con suole in gomma, volendo è possibile usare la lavatrice impostando il lavaggio su delicati o seguendo le disposizioni consigliate dalle case produttrici (in genere un’etichetta all’interno della stessa scarpa suggerisce come procedere con il lavaggio in lavatrice).

Oltre a questo esistono diversi tipi di prodotti che possono essere utilizzati per pulire accuratamente le scarpe: