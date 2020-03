Un soggetto positivo al coronavirus ne contagia altri anche quando i sintomi sono spariti? É la domanda a cui gli scienziati cercano una risposta.

Una nuova ricerca sul coronavirus ha cercato di capire quale sia l’effettiva durata della quarantena, ovvero sia dopo quanto tempo dal momento in cui i sintomi sono spariti si è ancora in grado di diffondere il contagio. Lo studio condotto dall’Istituto Mario Negri di Bergamo, è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Sociali di Parigi, e firmato da Boris e Alexander Bibkov.

Coronavirus, sintomi spariti e contagio

Per gli studiosi la diffusione del virus può continuare anche dopo la scomparsa dei sintomi quali la ad esempio la febbre. La norma prevedrebbe di considerare guarito e soprattutto non contagioso, il paziente che per due volte abbia dato esito negativo al tampone. Il problema è che in questa grave emergenza sanitaria, non ci sono né il tempo né le possibilità di seguire questo iter per tutti i pazienti.

Il rischio è dunque che vengano dimessi, ma restino contagiosi ancora per diversi giorni.

Dalle colonne del Corriere della Sera apprendiamo che i pazienti più gradi possono diffondere il Covid-19 per 20 giorni in media, ma ci sarebbe anche una minoranza per cui il periodo di quarantena dovrebbe essere di 37 giorni. Nei casi più lievi la possibilità di essere contagiosi sarebbe limitata a 10, ma in alcuni altri casi potrebbe essere di 14.





Insomma non è facile capire quale sia mediamente il comportamento del virus visto che al momento sono ancora pochi e insufficienti i dati raccolti a disposizione degli scienziati. Oltre all’incapacità di avere una stima certo del periodo in cui si è contagiosi, a facilitare la diffusione del virus ci sarebbe anche il fatto che molti siano gli asintomatici contagiosi, che potrebbero essere dal 18 al 30% di tutta la popolazione contagiata.