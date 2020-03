Un test del sangue su pazienti con il Coronavirus ci permetterà di avere importanti informazioni sui pazienti.

Dei virologi dell’Università di Torino hanno proposto un test del sangue per capire se si è immuni al Coronavirus. Il gruppo composto da Sergio Rosati, Barbara Colitti e Luigi Bertolotti, è in procinto di iniziare con la fase sperimentale del metodo di diagnostica.

Test del sangue per il Coronavirus

I virologi sono riusciti ad utilizzare due proteine del virus Sars-CoV-2 in forma ricombinante. Il test del sangue permetterà di capire, nei soggetti che hanno contratto il Coronavirus in maniera asintomatica, la risposta immunitaria che lo ha “tenuto a bada”.

Secondo il gruppo di ricercatori, i pazienti asintomatici sarebbero l’80% e quindi, ad oggi, circa 250-300mila persone avrebbero superato l’infezione in maniera naturale. Condurre ricerche su questo panel, non solo consentirebbe di avere un quadro più completo della situazione, ma anche di studiare una cura mirata.

Alcune cure funzionano

Dal punto di vista farmacologico, intanto, proseguono le sperimentazioni sui prodotti che finora hanno ottenuto buoni risultati nel trattamento del Coronavirus.

In Francia, ad esempio, i pazienti positivi vengono ufficialmente curati con il Plaquenil, in combinazione con due antiretrovirali per il trattamento dell’HIV, ovvero Lopinavir e Ritonavir.

All’Ospedale Garibaldi di Catania, ben 10 persone sono guarite grazie alla combinazione di Idrossiclorichina, Lopinar e Azitromicina. Per i casi più complessi, invece, si utilizza ancora il farmaco per la cura dell’artrite reumatoide Tocilizumab, il quale impiego è partito già da tempo all’Ospedale Cotugno di Napoli.