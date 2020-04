Molte e-pharmacy stanno assistendo attualmente alla crescita del proprio fatturato. Una realtà importante in questo panorama è Farmacia Italia per quanto riguarda soprattutto la vendita della cosmesi online.

L’autorizzazione all’apertura delle farmacie online nel nostro paese ha portato, negli ultimi anni, a una vera e propria rivoluzione nelle abitudini degli acquisti degli italiani per quello che riguarda diverse categorie di prodotti. Si è registrato e si continua a registrare, infatti, un aumento costante delle vendite all’interno del panorama e-commerce, i cui portali farmaceutici raccolgono sempre più preferenze rispetto ai rispettivi negozi fisici.

Molte e-pharmacy, di conseguenza, stanno assistendo alla crescita del proprio fatturato e al rafforzamento della propria quota di mercato. Una delle realtà che sta maggiormente beneficiando di questo momento positivo è Farmacia Italia, che continua a raccogliere i frutti di una proposta di prodotti e servizi accuratamente studiata per la soddisfazione del cliente. Guardando nel dettaglio ai dati delle vendite di questa farmacia, è possibile constatare come la richiesta sia particolarmente elevata soprattutto per quello che riguarda la cosmesi, cui Farmacia Italia dedica ampio spazio all’interno del suo ricco catalogo.

I prodotti per capelli

Il benessere del corpo passa anche per la salute dei capelli. Per questo motivo, Farmacia Italia mette a disposizione una vasta scelta di prodotti rinforzanti, nonché coloranti. Uno shampoo atto a rinforzare e a nutrire un capello sfibrato, avrà caratteristiche peculiari e ingredienti mirati, come per esempio l’olio di Argan, che è un rinforzante e nutriente naturale.

Anticaduta e rivitalizzanti sono anche le proteine del grano, il Pantenolo (precursore della vitamina B5) e la Betaina, che ridona volume e lucentezza. Tali sostanze, inoltre, creano anche una sorta di film protettivo tra i capelli e gli agenti esterni.

Per quanto concerne invece le colorazioni disponibili su Farmacia Italia, sono molto richieste quelle prive di ammoniaca, costituite da elementi naturali. Oltre alla necessità di ottenere una tinta uniforme e bella da vedere, infatti, c’è, ancora una volta, quella di proteggere e nutrire i capelli con elementi probiotici che li idratino.

L’ampia proposta make-up

Molte donne preferiscono acquistare i prodotti per il trucco in farmacia perché vogliono riservare alla loro pelle, magari molto delicata, il miglior trattamento possibile. L’offerta di Farmacia Italia, a questo proposito, va dalle basi, quali il fondotinta o il primer, alla cipria e ai correttori, utili per coprire le imperfezioni. Non mancano nemmeno le matite per il contorno occhi, come il kajal, che ha una tenuta ottimale ed è anche waterproof, il mascara, l’eyeliner, gli ombretti di ogni varietà cromatica, disponibili anche in comodi erogatori, e i delineatori di sopracciglia.

Per le labbra, invece, si trovano prodotti idratanti che proteggono dai raggi UV e rossetti dai colori brillanti, nonché matite e lucidalabbra. Molto apprezzati sono i prodotti privi di nichel, parabeni o altri allergeni. Per rimuovere il make-up la sera, è anche possibile acquistare struccanti di vari tipi: acqua micellare, delicata anche su labbra e contorno occhi, salviettine monouso pratiche da portare ovunque e lozioni detergenti con sostanze emollienti.

Sul sito di Farmacia Italia si trovano anche smalti idratanti e leviganti, dai colori accesi o pastello e persino trasparenti. Anche in questo caso, gli elementi che compongono tali prodotti rispettano pienamente la cheratina, che è l’elemento principale di cui sono costituite le unghie.

Profumi, creme e sieri

Della cosmesi fanno parte anche i profumi, che donano piacevoli fragranze e freschezza. Anche in questo caso, molto apprezzati tra gli eau de toilette disponibili su Farmacia Italia le proposte costituite da ingredienti naturali (mai di origine animale) e non irritanti, che rispettano la pelle e la proteggono. Questa azione è svolta ottimamente dai polifenoli che, inseriti nella formulazione, bloccano i dannosi radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

Infine, una crema di bellezza per il viso è determinante per avere sempre una pelle fresca e giovane. Vi sono sieri prettamente antirughe, altri, soprattutto idratanti o equilibranti della produzione di sebo e altri ancora a effetto filler con acido ialuronico per stimolare il sistema connettivo.

Vi sono anche lozioni che impediscono ai raggi UV di danneggiare la cute, quelle leggermente esfolianti e prodotti illuminanti che bloccano i processi di iperpigmentazione.

La convenienza delle farmacie online

Acquistare articoli di cosmesi sul portale di Farmacia Italia permette di rifornirsi direttamente da casa, in modo comodo e veloce, di tutti i prodotti necessari per la propria beauty routine quotidiana, avendo la garanzia di scegliere tra proposte dei migliori marchi presenti sul mercato e, di conseguenza, della massima qualità.

Rispetto ai negozi fisici, inoltre, sarà anche possibile usufruire di prezzi più contenuti, nonché di una scontistica speciale, dalla convenienza maggiore. Il tutto avendo sempre a disposizione un servizio di assistenza gestito da un team di esperti pronto a prestare supporto per qualsiasi genere di necessità.