A breve arriverà la validazione dei test sierologici: lo ha riferito Franco Locatelli. Questi test immunità seguiranno 4 criteri.

Franco Locatelli, il presidente del Consiglio superiore della Sanità ha confermato che in pochi giorni dovrebbe arrivare la validazione sui test sierologici. Questi permetteranno di rilevare quali persone hanno sviluppato degli anticorpi contro il virus SarsCov2. Sulla base dei risultati potrebbero seguire importanti osservazioni scientifiche.

“Stiamo lavorando alacremente – ha spiegato Locatelli – e una risposta sulle validazioni ci sarà in tempi brevi, nell’arco di qualche giorno”. Da quanto si apprende, inoltre, i test immunità seguiranno 4 criteri “e dovranno essere test con una valenza nazionale – ha spiegato ancora Locatelli -, in modo che non vi sia il rischio di difformità tra le varie Regioni”.

Locatelli: come funzionano i test sierologici?

Si attende a breve la validazione sui test sierologici che dovranno avere – secondo Locatelli – valenza nazionale e seguire 4 criteri.

Innanzitutto “si dovrà trattare di un test, o di più test, che dovranno avere una elevata sensibilità e specificità – ha chiarito il presidente -, per evitare che possano esserci dei risultati falsi positivi o falsi negativi”. Il secondo criterio, invece, è che “dovranno essere test realizzabili in tempi brevi, con un arco di tempo ridotto dal momento del prelievo al momento in cui si potrà disporre del risultato”.

Il terzo criterio è che “possano essere applicabili su larga scala sul territorio nazionale e non ristretti alle capacità di pochi laboratori”. Infine, il quarto criterio è che siano dei test “di facile applicazione ed esecuzione da parte del personale sanitario”.