Uno studio ha confermato che il fumo della sigaretta è correlato allo sviluppo di forme più gravi di coronavirus: cosa dicono gli esperti.

Arriva la conferma scientifica: il fumo della sigaretta espone le persone a contrarre forme più gravi di coronavirus. Uno studio condotto alla British Columbia University e dal St. Paul’s Hospital di Vancouver, in Canada, infatti, mostra che i fumatori hanno livelli elevati di una molecola chiamata “enzima di conversione dell’angiotensina II”. Quest’ultima è un punto d’accesso del coronavirus nelle cellule polmonari e potrebbe causare una grave infezione. Tuttavia, c’è una speranza per chi decide di smettere: i livelli della molecola, infatti, sono decisamente più bassi negli ex fumatori rispetto a quelli presenti negli fumatori attuali.

Coronavirus e fumo di sigaretta

Esiste una correlazione tra il fumo della sigaretta e lo sviluppo di gravi forme di coronavirus: lo rivela uno studio scientifico. “I dati che osserviamo dalla Cina suggeriscono che i pazienti con BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva ndr.) hanno un rischio maggiore di esiti peggiori da Covid-19“, conferma Janice Leung, autrice dello studio.

“Abbiamo ipotizzato – prosegue la ricercatrice – che ciò sia dovuto ai livelli elevati di ACE-2 nelle vie aeree, che potrebbero forse rendere più facile l’ingresso del virus e lo sviluppo dell’infezione”.

I pazienti con BPCO, quindi, “dovrebbero attenersi rigorosamente al distanziamento sociale e all’igiene delle mani consigliata per prevenire l’infezione”, ha aggiunto Janice. Ma c’è una speranza per gli ex fumatori: hanno livelli di ACE-2 simili rispetto a chi non ha mai acceso una sigaretta. “Questo dato suggerisce che non c’è mai stato un momento migliore per smettere di fumare – ha proposto la ricercatrice -, anche per proteggersi da COVID-19″.