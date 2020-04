Per affrontare l'emergenza coronavirus cosa deve fare chi soffre di asma? I consigli di Christine Jenkins.

Il coronavirus colpisce soprattutto i soggetti più deboli. Tra questi, purtroppo, ci sono anche chi soffre di asma. Una patologia che rischia di aggravarsi con l’arrivo della bella stagione e il comparire della cosiddetta “allergia asmatica”. Ma quali sono i consigli per vivere con relativa serenità questo periodo di pandemia per chi soffre di attacchi di asma? A rispondere al quesito ci ha pensato la docente di Medicina Respiratoria presso due università australiane di Sydney, Christine Jenkins. Chi soffre di asma allergica – dovuta soprattutto ad acari e polline – è un soggetto a rischio il proprio sistema immunitario può innescare un broncospasmo, ovvero il restringimento delle via aree. Inoltre, si può registrare eccessiva produzione della mucosa: assieme determinano difficoltà respiratorie (dispnea) e tosse.

Coronavirus, consigli contro l’asma

La docente Christine Jenkins, in un lungo articolo pubblicato sulla rivista ‘The Conservation’, dà alcuni consigli a chi soffre di asma che non vanno assolutamente presi sottogamba.

La docente evidenzia che si è in questa condizione quando i sintomi quotidiani sono minimi o assenti e non ci sono risvegli notturni. Inoltre, secondo la specialista non devono esserci attacchi d’asma e la saturazione polmonare deve essere buona: ciò si può ottenere con l’uso di farmaci quotidiani che consentono di alleviare e prevenire i sintomi.

Affinché si possa ridurre al minimo il rischio di contrarre virus polmonari, come il coronavirus, i soggetti affetti da asma devono seguire correttamente le indicazioni del medico: prendere i farmaci preventivi in modo regolare in base alla prescrizione. Tra gli altri consigli per i soggetti affetti da asma si legge: “Sapere dove si trova l’inalatore del farmaco e di verificare che non sia scaduto; di consultare regolarmente il medico per essere certi che il controllo dell’asma sia il migliore possibile e che i farmaci e le dosi attuali siano appropriati”.

Farmarci per l’asma

Ma quali sono i migliori farmaci per combattere l’asma? La docente Christine Jenkins cita: “Il salbutamolo, utilizzato attraverso il classico inalatore di aerosol, e diversi principi attivi per la prevenzione, quali Flutiform, Seretide e Flixotide”.

La professoressa australiana, in tempi di coronavirus, sconsiglia i nebulizzatori: alcuni operatori sanitari si ammalarono di SARS all’inizio degli anni duemila proprio a causa delle procedure di nebulizzazione con aerosol di farmaci broncodilatatori. Infine, tra le regole cardine per combattere il coronavirus si fa riferimento all’utilizzo di Dpi (mascherine e guanti) e il rispetto del distanziamento sociale.