Coronavirus, le sei regole dell'Oms per poter allentare le misure di contenimento.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avuto un ruolo cruciale nel combattere l’epidemia di Covid19. Un virus che, come spiega l’organizzazione stessa, potrà essere sconfitto solo con il vaccino. Nell’attesa, l’Oms ha stabilito sei regole per aiutare i governi a uscire dal lockdown ed entrare in una nuova fase della lotta al coronavirus.

Coronavirus, Oms chiede un allentamento lento

L’Oms ha chiesto che l’allentamento delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 sia lento. “I dati raccolti in diversi paesi ci danno un’immagine più chiara di questo virus, del suo comportamento, del modo per fermarlo”, ha dichiarato il leader dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Sappiamo che si diffonde rapidamente e sappiamo che è mortale, 10 volte più del virus responsabile dell’epidemia di influenza del 2009. Ogni Paese dovrebbe attuare una serie completa di misure per rallentare la trasmissione del Covid-19 e salvare vite umane, con l’obiettivo di raggiungere una condizione stabile di basso livello o nessuna trasmissione”.





Le sei regole dell’Oms

L’Oms ha indicato sei criteri da rispettare per i Paesi che stanno considerando di revocare le restrizioni.