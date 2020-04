Il coronavirus avrebbe un tempo di diffusione pari a 70 giorni, dopo i quali verrebbe meno da sé: la teoria di uno studioso di Israele.

Uno scienziato israeliano ha ipotizzato che la diffusione del coronavirus duri soltanto 70 giorni per poi esaurirsi da sé una volta trascorso questo periodo. Questo indipendentemente dalle restrizioni e dall’isolamento, come se il patogeno fosse legato ad un ciclo epidemico che, raggiunto il picco dei contagi, lo farebbe scomparire dopo circa due mesi.

Coronavirus: diffusione per 70 giorni

Padre di questa teoria è Isaac Ben Israel, Presidente del Consiglio nazionale per la ricerca e lo sviluppo ed ex generale dell’esercito israeliano. Analizzando l’andamento dell’epidemia in diversi paesi, è giunto alla conclusione che quel modello temporale è osservabile sia in aree dove i governi hanno introdotto misure di contenimento (come Italia e Spagna) sia dove non si è optato per un lockdown stringente (come in Svezia). “Esiste un modello prestabilito, i numeri parlano da soli“, ha affermato.

Il professore ha poi parlato del caso di Israele.

Dopo la scoperta del primo caso, i contagi hanno iniziato ad aumentare ogni giorno per un mese. All’inizio della sesta settimana, dopo il picco, l’incremento giornaliero delle nuove positività ha poi subito una riduzione e si è passati da 700 a 300 nuovi casi al giorno. In due settimane secondo lui giungerà ad un azzeramento.

A sostegno della sua tesi ha poi portato l’esempio di Taiwan che non ha adottato misure di distanziamento. “Si evidenzia un aumento dei casi fino alla quarta/sesta settimana e subito dopo una diminuzione, fino a quando scompare durante l’ottava settimana”, ha spiegato Ben Israel. Perché accadrebbe ciò non è in grado di dirlo. Potrebbe essere dovuto al clima o alla durata della vita del patogeno.

Il professore ha comunque sottolineato l’importanza dell’uso obbligatorio delle mascherine per limitare la diffusione dell’infezione ed evitare il collasso degli ospedali.

Anche se è assolutamente contrario a misure troppo restrittive che ha definito “un’isteria di massa“.