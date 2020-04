Secondo uno studio elaborato in Veneto, i farmaci per curare il cancro alla prostata potrebbero inibire il coronavirus.

Secondo un clamoroso studio elaborato dalla Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata e dall’Istituto Veneto di Medicina Molecolare Vimm, in stretta collaborazione con l’Università di Padova e la Regione Veneto, i farmaci utilizzati per curare il cancro alla prostata potrebbero inibire il coronavirus.

“Questo studio verrà pubblicato sul The New England Journal of Medicine-così spiega Luca Zaia, il governatore del Veneto-uno studio della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata e dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare Vimm in stretta collaborazione con l’Università di Padova e la Regione Veneto in virtù di un’intuizione che ha avuto il professor Francesco Pagano, il quale basandosi sui dati dei malati Covid-19 ha notato che c’è un enzima che fa da veicolo per infettare le cellule e che questo enzima è lo stesso che viene inibito con i farmaci che si utilizzano per curare i pazienti con il cancro alla prostata”.







Possibile correlazione?

“Quindi si è vista questa seria correlazione che ha permesso di scoprire che i pazienti trattati per il cancro alla prostata non hanno teoricamente avuto problemi con il Coronavirus perché utilizzano stesso enzima- continua a spiegare nel dettaglio Zaia– Sono stati valutati 130 pazienti, la pubblicazione dello studio è in corso e può essere una delle più importanti chiavi di volta a livello mondiale perché sappiamo che quel farmaco inibisce l’enzima e di conseguenza può inibire il Coronavirus”, conclude il suo intervento il governatore.