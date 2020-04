Il contagio da Coronavirus potrebbe avvenire anche parlando, attraverso l’espulsione di piccole goccioline di saliva, piuttosto che solo tramite tosse e starnuti. L’agghiacciante notizia l’ha diffusa un team di ricercatori americani del National Institutes of Health, Usa, che lo ha dimostrato attraverso un video.

Per la dimostrazione pratica e visiva è stato impiegato uno degli studiosi, al quale hanno chiesto di parlare prima senza e poi con indosso una mascherina. Nel mentre, si spegne la luce e un laser di colore verde rileva la quantità di saliva che questi espelle nell’atto. Risultano evidenti tantissimi piccoli punti che si proiettano di fronte a lui, potenziali veicoli di contagio da Coronavirus.

Quando il ragazzo indossa una mascherina, invece, l’emissione di queste micro particelle si riduce del tutto grazie al dispositivo di protezione individuale.

Nonostante questi pronunci diverse volte la parola “Stay healty”, in inglese “Resta in salute”, con una certa enfasi, il risultato non cambia.

NEJM visualizes how droplet spread during speaking

The louder you speak, the more droplet.https://t.co/ffLfT0rzOy

Watch how droplets were almost entirely eliminated when covered with a damp cloth

“My mask protects you; your mask protects me.” #Masks4All #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/CNkFXi6Fye

— Andy Biotech (@AndyBiotech) April 16, 2020