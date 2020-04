Fare le scale è senz'ombra di dubbio un ottimo modo per mantenersi in forma ai tempi del coronavirus.

Salire e scendere le scale è senz’ombra di dubbio un ottimo modo per mantenersi in forma senza andare in palestra. Proprio per questo motivo, in questo periodo in cui dobbiamo restare a casa per via dell’emergenza coronavirus, è aumentato il nome di persone che pratica lo “Stairs Workout”.



Mantenersi in forma con le scale

Fare le scale è da sempre considerato un buon modo di allenarsi per tonificare, allenare il cuore e anche aumentare la propria resistenza. In un momento particolarmente difficile come quello attuale, in cui bisogna restare a casa onde evitare la diffusione del coronavirus, sono in molti a preferire le scale all’ascensore in modo tale da mantenersi in forma.

Lo “Stairs Workout”, infatti, è ormai un’attività particolarmente diffusa e soprattutto facile da eseguire in quanto non richieder e particolari accorgimenti.

Basta avere delle scale e il gioco è fatto.





Per quanto riguarda la direzione, invece, non ce n’è una migliore dell’altra. Come dichiarato da Elena Mauri, trainer esperta di Aspria Harbour Club: “La domanda che più spesso mi viene posta è se sia meglio fare le scale in salita o in discesa. La verità è che non c’è una direzione che sia migliore dell’altra, in quanto attraverso i due diversi movimenti, si mettono alla prova e sotto sforzo muscoli differenti. Il mio consiglio è quello di praticare lo stairs workout almeno 3 volte a settimana, in modo da rassodare in modo visibile gambe e glutei e ridurre la massa grassa”.