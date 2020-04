Un team d ricerca americano ha studiato quanto tempo il coronavirus resiste nell'aria e sono giunti alla conclusione che permane fino a 16 ore.

Uno studio realizzato negli Stati Uniti dalla Tulane University, dall’Università di Pittsburgh e dai National Institute of Health (Nih) ha rivelato quanto resiste all’aria il coronavirus. Secondo le loro ricerche le particelle rimarrebbero sospese per 16 ore. Un tempo molto più lungo di quanto accadde per quelle della Sars e della Mers.

Coronavirus: quanto resiste all’aria?

Gli studiosi hanno osservato che le persone che hanno contratto l’infezione sono in grado di generare bioaerosol virali che possono rimanere infettivi per lunghi periodi di tempo. Dunque le particelle potrebbero essere molto più aggressive di quanto si pensava, un dato da tenere presente ai fini delle misure di prevenzione.

Gli esperimenti, condotti tutti in situazioni controllate e senza rischio, sono serviti a misurare la persistenza nell’aria delle particelle virali che si trovano nelle goccioline in sospensione.

Queste hanno un diametro che varia da 1 a 3 millesimi di millimetro (micrometri). L’analisi al microscopio elettronico ha inoltre rivelato come forma, dimensioni e aspetto delle particelle virali restino inalterati per tutto il periodo di diffusione.





Pertanto gli studiosi hanno concluso che, differentemente dai due coronavirus responsabili delle epidemie di Sars (2003) e Mers (2915), quello del Covid-19 mantiene la sua infettività quando si disperde nell’aria su brevi distanze. Quanto all’influenza dell’inquinamento nella diffusione dell’infezione, gli esperti non sono ancora giunti ad una risposta certa. “La complessità dell’argomento lo rende lungi dall’essere risolto. Molti aspetti della questione richiedono ulteriori approfondimenti con approcci multidisciplinari e competenze diverse“, hanno spiegato.