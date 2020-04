Arriva dagli esperti il consiglio di non utilizzare lenti a contatto preferendo gli occhiali per proteggersi dal coronavirus.

Oltre a indossare le mascherine e a lavare spesso le mani, per proteggersi dal coronavirus gli esperti consigliano anche i evitare l’utilizzo delle lenti a contatto. Questo perché molti pazienti positivi presentano una congiuntivite e in alcuni di loro l’infezione è stata trovata nelle lacrime.

Coronavirus: evitare lenti a contatto

A sostenere questa tesi è il professor Stanislao Rizzo, direttore della UOC Oculistica del Gemelli. COtui ha spiegato che il virus sembra avere un certo tropismo per la congiuntiva e quindi poter dare origine a forme epidemiche di congiuntivite. La modalità di trasmissione attraverso gli occhi o le secrezioni oculare è più rara perché dovrebbe verificarsi toccandosi gli occhi con le mani infette. Ma il virus potrebbe arrivare alla congiuntiva anche attraverso il sangue, dato che la zona oculare è riccamente vascolarizzata.

Se non è strettamente necessario, Rizzo ha dunque consigliato di non portare le lenti a contatto ma di usare gli occhiali.

“Se proprio non se ne può fare a meno, meglio quelle giornaliere usa e getta. E naturalmente con la solita precauzione di lavarsi bene le mani“, ha aggiunto. Per chi usa quelle mensili la precauzione deve essere massima e dovrebbe pulirle giornalmente con gli appositi liquidi.

Sul sito del Gemelli vi è anche una sezione dedicata alla modalità corretta di indossare le lenti. Prima di applicare o rimuoverle bisogna lavare molto bene le mani con acqua e sapone e asciugarle con un tovagliolo di carta. Bisogna poi evitare di toccarsi il viso, compresi gli occhi, il naso e la bocca con mani non lavate ed evitare l’applicazione delle lenti in caso di problemi di salute, soprattutto se si hanno sintomi che potrebbero far pensare alla positività al Covid-19.