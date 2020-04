Cosa accade nel naso quando prendiamo il coronavirus? Uno studio rivela uno degli accessi principali del Covid-19 nell'organismo.

Il naso potrebbe essere la porta d’accesso principale del coronavirus nell’organismo: lo rivela uno studio del Wellcome Sanger Institute di Cambridge. La parete nasale favorirebbe l’attecchimento del virus e garantirebbe un ambiente umido e perfetto per la sua riproduzione. Inoltre, alcune molecole presenti nel naso favorirebbero la trasmissione del virus nel corpo dell’uomo. Ma che cosa accade nel naso quando veniamo contagiati dal Covid-19?

Coronavirus, cosa succede nel naso?

Lo studio che ha messo in luce il ruolo centrale del naso nella contrazione del coronavirus ha preso in esame alcuni tamponi appunto nasali. A differenza di quelli faringei, infatti, quelli nasali presentano una carica virale più elevata rispetto a quelle rilevate con i tamponi faringei. Questo, inoltre, è stato notato sia nei pazienti sintomatici positivi, sia in quelli asintomatici.

Dunque, pare che l’epitelio nasale (ovvero la mucosa) sia veicolo principe per l’infezione.

Analizzando poi le principali molecole responsabili della diffusone del virus Sars-Cov2 nell’uomo (2Ace2 e Tmprss2), è stato scoperto come la concentrazione di 2Ace2 e Tmprrs2 è più elevata nelle cellule caliciformi e in quelle ciliate, che producono mucosa nel naso. “Ciò suggerisce – concludono quindi i ricercatori – che queste cellule siano la sede dell’infezione virale originale e che siano probabilmente la fonte di diffusione del virus all’interno dell’organismo e tra le persone”. I risultati della ricerca potrebbero avere importanti implicazioni per il trattamento e per la prevenzione del nuovo coronavirus.