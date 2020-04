Limeonline guida alla scelta delle migliori scarpe infortunistiche a prezzi convenienti e competitivi.

Quando si parla di sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto di rigorosi standard qualitativi nell’abbigliamento tecnico ha una diretta incidenza sulla riduzione dei rischi e la tutela della salute. Le scarpe antinfortunistiche sono una componente irrinunciabile. Proteggono piedi e, in certi casi, parte della gamba del lavoratore da pericolosi incidenti che purtroppo sono tutt’altro che infrequenti in ambienti lavorativi. Ma quale scarpa acquistare, a chi rivolgersi per risparmiare senza rinunciare alla qualità?

La selezione delle scarpe antinfortunistiche ideali: cosa considerare

L’acquisto corretto passa dall’analisi di numerose variabili, a partire dalla forma. Il mercato delle scarpe antinfortunistiche prevede diverse opzioni: scarpe basse, alte, stivali, sandali e zoccoli.

Quelle basse riescono a schermare il piede senza però raggiungere la caviglia. Le scarpe alte e gli stivali offrono maggiore protezione, coinvolgendo la caviglia e sfiorando il ginocchio, nel caso degli stivali.

Diventa basilare considerare l’incidenza della normativa e, in particolare, l’incarico lavorativo. Il livello di partenza è denominato SB (sicurezza base) che prevede un puntale rinforzato in grado di affrontare un impatto fino a 200 joule.

Sfruttando il livello S1, insieme alle qualità di quello SB, l’utilizzatore si assicura una suola antistatica che dispone dell’assorbimento di energia nella zona del tallone. In generale ci sono otto livelli di protezione, che vanno da SB a S5.

