Cuoio capelluto irritato: quali sono le cause

Tutte le cause che possono rendere il cuoio capelluto irritato: condizione che nei casi più gravi può portare a dermatiti.

Il cuoio capelluto è un’area molto delicata e sensibile, necessita di una cura quotidiana e se non trattata adeguatamente

può provocare desquamazione e prurito. Un cuoio capelluto sano non ha squame, è liscio e di colore rosa chiaro, a differenza di un cuoio capelluto sensibile ed irritato che risulta di colore rossastro e si desquama molto facilmente. Le cause di un cuoio capelluto irritato possono essere diverse: periodi di forte stress, utilizzo di prodotti aggressivi, agenti esterni o patologie come la Dermatite Seborroica. Lo strato corneo del cuoio capelluto, ovvero lo strato superficiale dell’epidermide, funge da barriera protettiva contro agenti aggressivi. Tuttavia, può indebolirsi e causare infiammazioni, tensione della cute, arrossamenti e prurito.

Quali sono le cause di un cuoio capelluto sensibile e irritato

Sono tante e diverse le cause che provocano una forte irritazione del cuoio capelluto e possono derivare da fattori interni o esterni. Gli shampoo aggressivi e i lavaggi frequenti con prodotti cosmetici di scarsa qualità possono provocare arrossamenti e forti infiammazioni della cute, per questo motivo quando il problema si presenta è consigliabile utilizzare uno shampoo antiforfora per contrastare la desquamazione.

Altri fattori esterni che causano l’irritazione del cuoio capelluto sono:

Trattamenti cosmetici frequenti come colorazione e permanente;

Raggi UV ;

; Utilizzo di strumenti scorretti come spazzole non adeguate ;

; Inquinamento;

Farmaci;

I fattori interni che possono causare la presenza di forfora possono essere:

Stress;

Squilibrio nel processo di secrezione sebacea ;

; Processo di invecchiamento;

Allergie.

Cura quotidiana dei capelli: perché è importante

Una cura quotidiana della cute è estremamente importante e necessita di prodotti efficaci che permettono di curare il cuoio capelluto sensibile e contrastare la presenza di forfora. In commercio ci sono tanti trattamenti specifici per forfora secca o per forfora grassa, da utilizzare regolarmente per rinforzare il cuoio capelluto e renderlo più pulito ed esfoliato.

Tuttavia, è estremamente importante proteggere il cuoio capelluto in tutte le stagioni. Durante l’estate, ad esempio, è necessario utilizzare protezioni per i raggi solari, acqua salata o per il cloro presente in piscina.

Durante i periodi di desquamazione e di irritazione del cuoio capelluto è fondamentale evitare determinati prodotti e

strumenti aggressivi come:

Gel;

Trattamenti di colorazione per capelli;

Lacche;

Cera;

Olio (in particolare quando si è soggetti a forfora grassa);

Maschere non idonee;

Utilizzo di spazzole con setole rigide;

Un altro fattore molto importante per la prevenzione da eventuali irritazioni è una corretta alimentazione: è consigliabile consumare alimenti che contengono omega-3, vitamine del gruppo B e aminoacidi solforati. Generalmente questi elementi sono presenti in frutta, verdura, carni magre e pesce, dunque è necessario seguire una dieta equilibrata e completa. È necessario limitare il consumo di cibi grassi, alcol, caffè e tè nero. Quest’ultimo può essere sostituito con una consumazione regolare di tè verde, perché contiene antiossidanti.

Prima di cambiare alimentazione e seguire diete fai-da-te si consiglia di contattare il proprio medico e di valutare l’eventuale assenza di ferro. Un apporto inadeguato di ferro tende a causare problemi legati alla cute e al cuoio capelluto.