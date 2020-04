Il coronavirus colpisce più gli uomini rispetto alle donne e si annida nei testicoli. Ma questo aumenta anche il rischio di sterilità?

Uno studio americano aveva rivelato che il coronavirus si rifugia nei testicoli per sfuggire alle difese del sistema immunitario, ma questo porta gli uomini alla sterilità? Non vi è più alcun dubbio sul fatto che siano gli uomini i più colpiti dal Covid-19 e questo perché gli ormoni femminili e il sistema immunitario sembrerebbero offrire una maggiore difesa al corpo femminile. Ma per quanto riguarda il rischio di sterilità, sono state smentite alcune notizie. Della questione si è occupato Alessandro Di Sarno, giornalista di Le Iene.

Coronavirus, uomini a rischio sterilità?

Il fatto che gli uomini siano più colpiti dal virus rispetto alle donne “ci ha fatto pensare che gli uomini non annientino il virus in maniera così veloce perché è come se avessero un serbatoio di questi enzimi nei testicoli”, spiega la professoressa Aditi Shastri. L’esperta, però, non aveva escluso la possibilità: “Potrebbe provocare delle infezioni e portare alla sterilità“, diceva.

Facendo analizzare lo sperma di un malato, Di Sarno ha rivelato che nonostante avesse contratto il coronavirus, il paziente aveva livelli di motilità (da cui dipende la fertilità) in linea con i parametri.

Dunque, non parrebbe esistere una correlazione tra il fatto che il coronavirus si annida nei testicoli e il pericolo per gli uomini di diventare sterili.

Anche sul sito del Ministero della Salute richiamano all’attenzione di fronte alle bufale che circolano sul web. Rispetto alla domanda “Il coronavirus rende sterili?”, il Ministero chiarisce: “Non ci sono evidenze scientifiche che l’infezione da nuovo coronavirus causi sterilità maschile o femminile”.