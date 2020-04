Coronavirus, gli Usa autorizzano l’utilizzo del farmaco Remdesivir

Gli Usa registrano buoni risultati per i malati affetti da coronavirus trattati con il farmaco Remdesivir: la decisione dell'Fda.

Negli Usa la Food and Drugs Administration è pronta ad autorizzare il farmaco Remdesivir per i pazienti affetti da coronavirus. Si tratterà di un cosiddetto permesso in emergenza da parte della Fda per il farmaco sperimentale. La decisione è stata presa in quanto l’antivirale, prodotto dalla società americana Gilead Science, ha fatto registrare buoni risultati. Secondo i dati diffusi dagli Usa il Remdesivir accelererebbe del 31% i tempi di guarigione dal coronavirus.

Coronavirus, l’efficacia del Remdesivir

Il farmaco antivirale sperimentale Remdesivir, utilizzato di norma per infezioni da virus potenti come l’ebola, è stato recentemente sperimentato anche nel Sud Italia. A Caserta in particolare un paziente è uscito da una situazione di estrema gravità grazie al Remdesivir. “Non so se altri ospedali del Sud Italia lo stanno utilizzando – ha detto il professore Paolo Maggi, direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale di Caserta – ma di certo qui a Caserta abbiamo registrato il primo caso di paziente del Mezzogiorno guarito con questo antivirale”.





La ricerca su Science

Ad occuparsi dell’efficacia del Remdesivir per il coronavirus anche la rivista Science con una ricerca firmata dal gruppo di Yan Gao dell’Università Tsinghua di Pechino.

Secondo lo studio il Remdesivir avrebbe come bersaglio la la struttura del motore molecolare, l’enzima polimerasi nsp12, che permette al virus SarsCoV2 di moltiplicarsi.

Bloccare la replicazione

Conoscere la struttura dell’enzima permetterà di verificare se il Remdesivir è effettivamente in grado di bloccare la replicazione del virus SarsCoV2. Inoltre con i dati si accelererà la ricerca su nuovi farmaci antivirali specifici, progettati per combattere la Covid-19, indispensabili per arginare la pandemia.