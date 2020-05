Sesso e Fase 2: cosa succederà? La sessuologa Rosamaria Spina spiega cosa aspettarsi e come comportarsi nella sfera privata.

Dal lunedì 4 maggio sarà possibile andare a trovare i propri congiunti. In un primo momento questa terminologia ha destato polemiche, perché sembravano rientrare solo i parenti. Il Governo ha poi specificato che con il termine congiunto si indicano anche gli affetti stabili. Quindi sarà possibile per le coppie rimaste separate durante la quarantena rivedersi. Come cambierà il sesso nella Fase 2? Risponde la sessuologa Rosamaria Spina.

Sesso e Fase 2: cosa aspettarci

La sessuologa Rosamaria Spina, in un intervento a Radio Cusano Campus, è intervenuta per parlare del tema del sesso durante e dopo la quarantena. Per molte coppie infatti il lockdown ha significato vivere distanti ed essere costretti a un’astinenza sessuale forzata.

“Per tutte le coppie è stato un sacrificio non da poco questo lungo periodo costretti in casa. Qualcosa che, fra i tanti disagi, ha portato anche ad una vera e propria astinenza sessuale forzata, che sappiamo bene che a livello psicologico ha i suoi effetti fortemente negativi perché non è una scelta ma un obbligo imposto”, ha detto la sessuologa.





La Dott.ssa Rosamaria Spina rassicura sul fatto che recuperare una sessualità attiva dopo 50 e più giorni di stop non è scontato.

Per questo saranno possibili defaillances a livello fisico (con eiaculazioni precoci o disfunzioni erettili), che a livello di desiderio. Ma non bisogna farne un dramma: è importante recuperare la propria sfera sessuale, ognuno con i propri tempi. Il dialogo con il proprio partner è fondamentale in questa fase, perché consente di esprimere disagi o desideri che possono interferire con la vita di coppia.