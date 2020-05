Il Coronavirus non si trasmette durante la gravidanza e nel parto: lo afferma uno studio condotto dal Policlinico di Milano.

Il Coronavirus in gravidanza e nel parto: la ricerca

Il lavoro, pubblicato sulla rivista scientifica British Journal of Obstetric & Gynaecology, è stato condotto tra il primo e il 20 marzo La ricerca è stata effettuata su 42 donne incinte, che hanno partorito in 6 luoghi diversi della Lombardia. In 19 casi le donne presentavano il sintomo della polmonite, mentre 7 di loro necessitavano di ossigeno. Solo per 4 si è ricorsi al ricovero in terapia intensiva.

Il risultato è rassicurante: è raro che una donna in gravidanza risulti contagiata e presenti i sintomi da Covid-19. Ma anche quando la futura mamma è positiva al coronavirus, l’infezione non sembra in grado di attraversare la placenta e quindi di trasmettersi al bambino, né durante la gravidanza né durante il parto.

I dati al momento del parto

Da un punto di vista generale, si è visto che al momento del parto, le future mamme presentavano sintomi lievi come tosse e raffreddore.

Invece, per quanto riguarda i nuovi nati un dato è da considerare: solo uno è risultato positivo dopo il parto naturale e non ha richiesto un supporto intensivo.





Le parole dell’esperto

Enrico Ferrazzi, direttore dell’Unità di Ostetricia del Policlinico di Milano, commenta così la ricerca: “Lo studio conferma che presenta rischi minimi per la mamme e per il bambino. Certamente la soglia di attenzione è alta, ma queste evidenze permettono di consigliare questa scelta alle future mamme”.

Una bella notizia, dunque, per le madri e i nascituri.