Utilizzare i mezzi pubblici può aumentare il rischio di contagio da coronavirus. I consigli degli esperti su come proteggersi.

“Lavorare stanca” diceva Cesare Pavese. In tempi di Covid-19 ancora di più. Con il rientro di 4 milioni di lavoratori nella fase 2, in tanti sono stati costretti a ricorrere ai mezzi pubblici nonostante il pericolo di contrarre il coronavirus e tanti altri lo faranno nei prossimi mesi. Nei luoghi affollati, però, il coronavirus si trasmette con facilità. Come proteggersi, quindi, dal rischio di contagio? Gli scienziati consigliano alcuni trucchi per evitarlo.

Coronavirus, come proteggersi sui mezzi pubblici

In tutte le città, le aziende del trasporto pubblico hanno intrapreso alcune azioni per ridurre il contagio sui mezzi. Prima di tutto, per evitare la trasmissione del virus è opportuno tenere le mani pulite. Il primo consiglio è, infatti, quello di lavarsele spesso con acqua e sapone e, se non è possibile, usare un igienizzante per mani non appena si esce da un mezzo pubblico. Utilizzare dei guanti monouso può essere utile quando si toccano le superfici, purché vengano sostituiti subito dopo il loro utilizzo.

Nuove abitudini contro il contagio

Gli esperti sottolineano che è importante cambiare le nostre abitudini. Bisogna evitare di sviluppare paranoie o stati di ansia, però si possono ripensare le proprie abitudini: la biologa Carol Shoshkes Reiss ricorda l’importanza di non toccare il telefonino sui mezzi o di pulire lo schermo con una salviettina igienizzante dopo l’uso, ricordandosi anche di lavarsi le mani.





Mantenere la distanza per proteggersi

Nel trasporto pubblico il rischio di contrarre il coronavirus è più alto e il distanziamento sociale può essere utile. Per questo, pur indossando le mascherine, gli esperti consigliano di allontanarsi da chi tossisce ripetutamente. Se non è possibile, è opportuno dare le spalle ed evitare i sostegni il più possibile. Se non si può fare a meno di sostenersi, gli esperti consigliano di disinfettare gli oggetti a contatto con i supporti, comprese le borse. È consigliato non toccarsi la faccia: occhi, naso e bocca sono le aree più esposte al virus.

Lavoratori e coronavirus

Gli scienziati sconsigliano fortemente di consumare i pasti sui mezzi: questo aumenta le probabilità di contatto con la bocca. La stessa misura è diventata divieto in Corea del Sud a inizio maggio, quando un nuovo focolaio a Seul ha spinto il governo a un nuovo, temporaneo lockdown.