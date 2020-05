Nella migliore delle ipotesi il vaccino contro il coronavirus potrebbe essere pronto entro un anno: a sostenerlo è l'Agenzia Europea del Farmaco.

L’Agenzia Europea del Farmaco ha comunicato che in uno scenario ottimista e basato sui dati disponibili il vaccino contro il coronavirus potrebbe essere pronto entro un anno. Si tratterebbe quindi indicativamente del mese di maggio 2021.

Coronavirus: Agenzia Europea del Farmaco sul vaccino

“Siamo in grado di vedere, se tutto procede come previsto, che alcuni vaccini potrebbero essere pronti per l’approvazione tra un anno“. Così si è espresso Marco Cavaleri, responsabile per le minacce alla salute biologica e la strategia dei vaccini durante una conferenza stampa.

L’esperto ha spiegato che le previsioni sono basate su ciò che ha potuto constatare sulle sperimentazioni in corso, ma ci ha tenuto a sottolineare che quello enunciato è lo scenario nel migliore dei casi possibili. Non tutti i vaccini che entrano in sviluppo arrivano infatti poi all’autorizzazione, il che potrebbe richiedere un’ulteriore allungamento dei tempi. Quanto all’ipotesi che un vaccino arrivi già a settembre 2020, l’Agenzia si è detta scettica a riguardo.





I suoi membri hanno però espresso ottimismo sul fatto che prima o poi si arriverà alla sua commercializzazione, prendendo le distanze dai timori dell’Oms secondo cui il virus potrebbe non sparire mai diventando endemico come l’HIV.

“Penso che sia un po’ presto per dirlo ma abbiamo buone ragioni per essere sufficientemente ottimisti che alcuni vaccini ce la faranno“, ha spiegato Cavalieri. Sarebbe infatti sorpreso e ciò non dovesse accadere e non si dovesse mai trovare una prevenzione.