Il collutorio non proteggerebbe solo dai batteri della bocca, ma indebolirebbe lo strato che avvolge il coronavirus. I dubbi dell'OMS.

Secondo uno studio elaborato da un’equipe internazionale di ricercatori dell’Università di Cardiff, il collutorio avrebbe un potenziale antivirale che potrebbe poteggere dal coronavirus perché comprometterebbe lo strato lipidico da cui è avvolto, indebolendolo. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Function. Ma l’OMS frena: “Non ci sono prove”.

Coronavirus, lo studio sul collutorio

Nella cerchia delle teorie che ogni giorno vengono messe a punto per cercare soluzioni al coronavirus in attesa del vaccino, ecco spuntare quella del collutorio come arma efficace non solo contro i batteri della bocca.

Un gruppo internazionale di ricercatori che ha riportato i risultati delle analisi sulla rivista Function avrebbe infatti rilevato proprio nel collutorio un potenziale antivirale efficace contro il virus :”Sars-CoV-2 rientra nella categoria dei ‘virus avvolti’, il che significa che è ricoperto da uno strato di lipidi, vulnerabili a determinate sostanze chimiche. Il collutorio potrebbe compromettere questo strato e impedire la replicazione del virus nella bocca e nella gola“.





OMS: “Solo teorie”

“Non ci sono prove che l’uso del collutorio protegga dalle infezioni del nuovo coronavirus“, dichiara l’OMS, mentre gli autori dello studio chiedono maggior tempo per verificare la tesi che ora appare abbastanza debole.

“Dalle analisi cliniche di laboratorio è emerso che alcuni collutori contengono concentrazioni di sostanze sufficienti a compromettere l’integrità dello strato esterno di alcuni virus. Non sappiamo ancora se questo è applicabile alla conformazione di Sars-CoV-2, ma dobbiamo studiare in tal senso“, hanno ribadito i ricercatori dello studio.