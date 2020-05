É giunto il report relativo agli indici di contagio da coronavirus nel periodo dal 4 al 10 maggio: qui i dati regione per regione.

Sono giunti i risultati del report realizzato dal Ministero della Salute sull’andamento dell’indice di contagio da coronavirus regione per regione nelle prime due settimane della fase 2. Posto che secondo diversi esperti è ancora presto per valutare cosa ha comportato l’allentamento delle restrizioni, si deduce che i territori da monitorare maggiormente sono Lombardia, Molise e Umbria. Gli studiosi le hanno infatti classificate al livello 3 ritenendo moderata la valutazione relativa all’aumento di trasmissione dell’infezione e all’impatto sui servizi assistenziali. Tutte le alte regioni sono invece al livello 2 che corrisponde ad un rischio basso.

Coronavirus: l’indice di contagio regione per regione

Va specificato che il Molise è passato al livello 3 a causa di un nuovo focolaio di trasmissione in fase di controllo che ha prodotto un aumento nel numero di casi nella scorsa settimana registrando anche incrementi giornalieri superiori alle 15 unità. Stessa situazione per l’Umbria dove la curva dei contagi è salita, anche se comunque ha ancora pochi casi segnalati e quindi non desta particolare preoccupazione.

Quanto alla Lombardia, sebbene ancora al medesimo livello, va detto che sta assistendo ad una riduzione dei segnali di sovraccarico del servizio sanitario e ad una diminuzione dei nuovi casi giornalieri. Tutto ciò ha portato gli autori del report a concludere che le misure di lockdown hanno consentito di controllare la diffusione dell’infezione che è stata molto diversa nelle 21 regioni.

Resta ora da attendere la prossima valutazione che potrà essere più rappresentativa della situazione italiana dopo la parziale riapertura. Questi infine gli indici di contagio di tutte le regioni, indicate in ordine alfabetico: