Il contagio da Coronavirus ha come principale via di diffusione il contatto diretto: lo studio israeliano.

Il contatto diretto è la via principale di contagio da Coronavirus. Lo afferma uno studio israeliano: questa indicazione arriva da un modello matematico elaborato dallo studio di ricerca biologica, ospitato sul sito medRxiv, che raccoglie i lavori che ancora non hanno passato il vaglio della comunità scientifica. Secondo questa analisi di ricerca, dunque, la principale via di contagio da Coronavirus sarebbe il contatto diretto. I virus respiratori, come il Covid-19, si diffondono per contatto, goccioline (prodotte con tosse o starnuti, che viaggiano meno di 1,5 metri) e aerosol sospesi nell’aria.

Contagio da Coronavirus: come avviene?

I ricercatori israeliani, guidati da Eyal Fattal, hanno evidenziato come il Coronavirus, per il 60 e 80% dei casi, si trasmette per contatto diretto e il 20-40% attraverso il contatto con superfici, mentre la trasmissione attraverso l’aria, sia con goccioline che aerosol, conta per meno dell’1%. Sulla base dei dati disponibili, il contatto diretto è il meccanismo principale di contagio da infezione. Questa analisi trova conferma anche in altri studi che hanno analizzato campioni di aria prelevati in ambienti in cui si trovavano pazienti sintomatici con Covid-19, ottenendo risultati negativi per tutti i campioni d’aria.





Il periodo di contagio da Coronavirus, stante la ricerca israeliana, inizia in un arco temporale ben preciso: il Coronavirus si diffonde circa 30 ore prima della comparsa dei sintomi. Come misure di protezione per evitare il contagio, secondo i ricercatori, la combinazione di frequenti lavaggi di mani, pulizia delle superfici ed evitare il contatto fisico è efficace come indossare guanti e mascherina.