Il farmaco anti artrite contro il coronavirus funziona anche a Modena a Reggio Emilia: buoni i risultati sulla riduzione della mortalità.

Dopo i risultati positivi a Napoli, anche a Modena e Reggio Emilia la sperimentazione del farmaco anti artrite per curare il coronavirus sembra funzionare.

Farmaco anti artrite a Modena e Reggio

Il medicinale in questione è il Tocilizumab, solitamente utilizzato per la terapia dell’artrite reumatoide e di cui l’Aifa ha autorizzato la sperimentazione. In Emilia-Romagna questa si è svolta negli ospedali dell’Azienda USL di Modena (Carpi, Mirandola, Vignola, Pavullo), all’Ausl di Reggio Emilia e alla struttura di Sassuolo.

L’analisi primaria ha riguardato 301 pazienti in 20 ore tra il 19 e il 20 marzo e 920 infetti registrati tra il 20 e il 24 marzo provenienti da 185 centri clinici. Essa ha dato buoni risultati riducendo la mortalità dei pazienti senza effetti collaterali significativi, motivo per cui il farmaco ha superato la prova. Lo studio effettuato troverà ora spazio su una rivista internazionale in modo che la comunità scientifica ne possa fornire una revisione tecnica.

Carlo Salvarani, direttore della struttura di reumatologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, ha spiegato che il Tocilizumab è un farmaco biotecnologico che inibisce l’interleuchina 6. Vale a dire una citochina implicata nella patogenesi di molte malattie in cui vi è una importante risposta infiammatoria, in particolare le malattie autoimmuni. Nelle più gravi polmoniti causate dal coronavirus, ha continuato, si è notato che il problema principale non l’infezione ma l’abnorme risposta del sistema immunitario. Questa eccessiva risposta immunitaria con eccessiva infiammazione è in parte governata dalla interleuchina-6 e quindi la sua inibizione la può ridurre diminuendo così il danno polmonare.