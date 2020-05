Uno studio rivela che il sole uccide il Coronavirus molto rapidamente, potrebbe essere la svolta estiva che tutti stavamo aspettando.

In base a quanto riportato da uno studio dell’Università di Oxford, il sole uccide il Coronavirus, disattivandolo già all’interno delle goccioline di saliva. La ricerca “Simulated Sunlight Rapidly Inactivates SARS-CoV-2 on Surfaces”, pubblicata sul Journal of Infectious Diseases, potrebbe rappresentare una vera svolta.

Il sole uccide il Coronavirus

La premessa dello studio recita: “Recenti studi hanno dimostrato che il virus del COVID-19 è stabile sulle superfici per lunghi periodi in ambienti interni”. I ricercatori hanno smentito quest’affermazione, svolgendo esperimenti in cui venivano ricreate artificialmente luce e radiazione solare “rappresentativa del solstizio d’estate a 40°N latitudine al livello del mare in una giornata limpida”.

In base ai risultati raccolti, gli studiosi affermano che la luce del sole sarebbe dunque in grado di uccidere il 90% dei virus contenuti nella saliva, in un tempo di 6,8 minuti. “Si è verificata anche una significativa inattivazione, sebbene a una velocità inferiore, a livelli di luce solare minori”, prosegue il testo dello studio che fornisce la prima prova in essere del fatto che il SARS-CoV-2 possa essere inattivato rapidamente sulle superfici.

Luce solare come avversario naturale

“La persistenza, e quindi il rischio di esposizione, possono variare significativamente tra ambienti interni ed esterni. Inoltre, questi dati indicano che la luce solare naturale può essere efficace come disinfettante per materiali non porosi contaminati”, concludono i ricercatori.

Fra le ipotesi avanzate finora, quella che il caldo potesse sconfiggere il Coronavirus, poi smentita da numerosi studi condotti in diversi Paesi del mondo.