La disfunzione erettile si può combattere grazie a dei rimedi naturali efficaci.

Il sesso, in una coppia, è molto importante in quanto stabilisce un legame fisico e mentale con la partner. Può capitare, anche durante il periodo estivo che l’uomo abbia problemi di disfunzione erettile e non riesca a soddisfare pienamente la partner. Ecco i rimedi migliori e come fare.

Disfunzione erettile in estate

Durante la stagione estiva, complice anche le varie inibizioni, si ha maggiore voglia di lasciarsi andare e regalare alla partner momenti fantastici sotto le lenzuola. Non sempre, però, il sesso e il caldo sono un binomio perfetto e le alte temperature rischiano di peggiorare la situazione, andando incontro, per l’uomo, a episodi di disfunzione erettile.

In estate, complice le alte temperature, il desiderio di scoprirsi di più, il mare, la spiaggia e le occasioni che si creano, portano a un aumento del desiderio.

Sono situazioni che fanno aumentare il testosterone stimolando il desiderio e, quindi, la voglia e il bisogno di condividere con la partner molti ad alto tasso erotico e stare insieme bene da questo punto di vista.

Il caldo, con temperature che toccano anche i 40°, rischia di essere un problema, non solo durante la notte, in quanto molti hanno difficoltà a dormire, ma ha un fattore negativo per il sesso minando la relazione di coppia. Quindi, l’afa aumenta la stanchezza e, di conseguenza, non si ha voglia di vivere la partner dal punto di vista fisico, sotto le lenzuola.

Non c’è nulla di cui preoccuparsi, in quanto il calo del desiderio e il problema della disfunzione erettile sono assolutamente normali soprattutto durante questo periodo dell’anno.

Quando il termometro si avvicina a temperature particolarmente alte, gli effetti coincidono anche sulla qualità e motilità degli spermatozoi, per cui il partner ha dei problemi a soddisfare la compagna da quel punto di vista. Oltre alla stanchezza, influisce anche la sudorazione che porta alla perdita dei sali minerali e il calore agisce sulla fertilità maschile.

Disfunzione erettile in estate: rimedi

Per chi ha questo problema e non riesce a soddisfare la partner nel modo in cui merita, sappiate che sono diversi i rimedi che possono aiutare a sconfiggere la disfunzione erettile in estate e, quindi, beneficiare al massimo del rapporto sessuale con la compagna o moglie. Si può sconfiggere questo problema seguendo delle buone abitudini sia fuori che sotto le lenzuola.

L’alimentazione gioca un ruolo importante anche da questo punto di vista, quindi si consiglia di consumare prodotti tipici di stagione, quali frutta e verdura ricchi di acqua per reintegrare la perdita dei sali minerali.

Le macedonie di frutta e le insalate sono ottime in quanto reidratano il corpo ed eliminano il senso di spossatezza.

I frutti di mare e le ostriche aiutano a migliorare il rapporto sessuale, dal momento che sono ricchi di zinco e iodio. Cercate anche di mantenervi freschi, bagnandovi spesso la fronte e i polsi, oltre a idratarvi bevendo tantissima acqua. Un bagno tiepido o un getto di acqua calda sul corpo aiuta a rilassare i muscoli, senza eccedere troppo nel rapporto sessuale e prendendosi i propri tempi.

Ci sono poi gli esercizi di Kegel che possono aiutare a rafforzare il pavimento pelvico e, quindi, migliorare il rapporto di coppia dal punto di vista sessuale. Gli integratori naturali come Vigrax possono coadiuvare nella buona riuscita del sesso con la partner.

Il miglior rimedio naturale

Oltre ai consigli e suggerimenti forniti, per combattere e migliorare il rapporto sotto le lenzuola con la partner, si consigliano degli ottimi prodotti presenti in commercio. Il migliore, attualmente, secondo il parere di esperti e consumatori, è Vigrax. Si tratta di un integratore alimentare a base naturale per il 100%. Un supplemento molto apprezzato e conosciuto con notevoli benefici. Grazie ai benefici è riconosciuto come il viagra naturale.

In base a dei test scientifici, è emerso che si tratta di un prodotto che funziona davvero e molto efficace soprattutto nei confronti di quegli uomini che soffrono di disfunzione erettile e hanno erezioni deboli. Gli effetti duraturi di Vigrax si mantengono anche dopo la fine del trattamento. Un prodotto efficace e testato come dimostrano le diverse recensioni che si possono leggere sul sito ufficiale.

Un prodotto che ha le seguenti proprietà e caratteristiche:

Mantiene a lungo l’erezione

Aumenta la potenza sessuale e il desiderio

La partner ne è altrettanto contenta e soddisfatta in quanto può godere di un piacere duraturo e intenso.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Si raccomanda di assumerne una compressa la mattina e la sera per approfittare di tutti i possibili benefici di Vigrax. Non ha effetti collaterali o controindicazioni in quanto si basa sui seguenti componenti naturali che fanno bene all’organismo, quali:

Ginseng: una pianta, nota fin dai tempi dell’antichità, proprio perché migliora la circolazione sanguigna aumentando l’azione vasodilatatoria

una pianta, nota fin dai tempi dell’antichità, proprio perché migliora la circolazione sanguigna aumentando l’azione vasodilatatoria L-Arginina: un aminoacido che permette di mantenere l’erezione più a lungo e per parecchio tempo

un aminoacido che permette di mantenere l’erezione più a lungo e per parecchio tempo Erect Proprietary Blend: un principio attivo che accelera la potenza sessuale.

Adatto a uomini di qualsiasi età che soffrono di disfunzione erettile e i risultati sono già visibili dopo pochissimo tempo dall’assunzione del prodotto.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale. La consegna arriva a casa in modo del tutto anonima.

