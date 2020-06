Un'azienda di Ragusa produce mascherine riutilizzabili all'infinito, ad un prezzo contenuto. Già distribuite ad ospedali e Protezione Civile.

Arrivano da Ragusa le mascherine riutilizzabili all’infinito: si chiamano “Drop Mask” e i primi pezzi sono già stati donati a diversi ospedali della zona, oltre che alla Protezione Civile. L’idea è dell’azienda Cappello Group, che ne ha avviato la produzione e commercializzazione.

Ragusa, mascherine riutilizzabili

L’uso della mascherina per il momento è ancora obbligatorio, anche se è plausibile qualche allentamento delle restrizioni anti Coronavirus. Tante le polemiche in merito ai prezzi delle mascherine, soprattutto contando che la maggior parte sono usa e getta.

Per ovviare a questo problema, un’azienda di Ragusa ha deciso di produrre la mascherina “infinita”.

La Drop Mask è brevettata e certificata Made in Italy, con marchio CE e attestato di dispositivo medico in classe 1 dal Ministero della Salute. Di dimensioni contenute, aiuta a proteggersi limitando le interferenze con caschi e bardature, per questo è comodo il suo uso anche in ospedali, cantieri, uffici, Rsa e così via.

Rispetta l’ambiente e fa risparmiare

La mascherina è composta da elastomero termoplastico morbido e anallergico, funziona con la sostituzione quotidiana di un filtro in triplo strato, idrorepellente. Per chi lavora a contatto con il pubblico, è disponibile anche la visiera “Shield” che protegge tutto il viso, applicabile facilmente al dispositivo di protezione personale.

“Il progetto risolve due problemi dell’emergenza Covid-19″, scrive in una nota l’azienda produttrice, “supera, con un unico acquisto, la difficoltà di reperire grandi quantità di mascherine monouso e riduce l’impatto sull’ambiente non dovendo smaltirle subito dopo l’utilizzo”.