L'Oms ha ufficialmente interrotto la sperimentazione dell'idrossiclorochina per trattare i malati di coronavirus: il farmaco non riduce la mortalità.

Sulla base delle evidenze scientifiche combinate, l’Oms ha deciso di interrompere la sperimentazione dell’idrossiclorochina perché “non riduce la mortalità né il periodo di ricovero dei pazienti con coronavirus“. Ad annunciare la volontà dell’executive group del Solidarity Trial è stata Ana Maria Henao Restrepo, funzionaria del dipartimento di immunizzazione, vaccini e medicinali biologici dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Coronavirus: Oms interrompe trial idrossiclorochina

La decisione giunge dopo mesi di incertezze sull’efficacia del farmaco in questione. Dopo un’iniziale fase di buoni risultati, il 22 maggio The Lancet aveva pubblicato uno studio che dimostrava l’esistenza di rischi eccessivi per i pazienti infetti a fronte di un’efficacia non ben dimostrata. Poco prima poi l’Oms aveva già annunciato la sospensione dei test avviati così come l’Agenzia italiana del farmaco.

La rivista scientifica però, a fronte di perplessità a livello metodologico e statistico nonché di incongruenze rilevate nella ricerca, aveva ritirato la pubblicazione su richiesta dell’autore principale, il professor Mandeep Mehra. A quel punto l’Organizzazione mondiale della sanità aveva fatto ripartire il trial sull’idrossiclorochina. “Il comitato per la sicurezza e il monitoraggio dei dati continuerà comunque a monitorare attentamente la sicurezza di tutte le terapie testate nell’ambito dello studio Solidarity“, aveva spiegato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ora però è arrivata la bocciatura definitiva. Dato che la mortalità non diminuisce utilizzando il prodotto, sperimentato su oltre 3500 pazienti in 35 paesi, il farmaco non verrà più somministrato.