Oms: “Non più necessario doppio tampone negativo”

Cambiano le regole sui tamponi: L'OMS dichiara non più necessario il doppio tampone negativo per accertare la guarigione da covid.

L’OMS ha cambiato le regole relative alla certificazione della guarigione dal Covid in seguito al doppio tampone negativo. Non sarà più necessario il tampone di conferma, ma basteranno tre giorni senza sintomi. La potenza virale del covid, infatti, sarebbe presente solo nei soggetti ancora ffetti da problemi respiratori dopo 9 giorni.

Oms: “Doppio tampone non necessario”

Cambiano nuovamente le regole imposte dall‘OMS per la certificazione della guarigione da covid con il doppio tampone negativo. Se prima era necessario fare due controlli ravvicinati per garantire la negatività, ora basteranno anche solo 3 giorni senza sintomi per certificare la guarigione dal virus.

Indipendentemente dalla severità del contagio, infatti, le linee guida cambiano, ma in tutti i casi il doppio tampone non sarà più vincolante. La liberazione dall’isolamento del paziente, infatti, dovrà diopendere da basi cliniche e non più sulla ripetizione del tampone.

Pazienti asintomatici e sintomatici

Vediamo insieme le linee-guida tracciate dall’Oms per pazienti sintomatici e asintomatici. Nel primo caso, i pazienti potranno terminare l’isolamento 10 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi, più altri 3 senza febbre e problemi respiratori.

Per i pazienti asintomatici, si procederà alla liberazione dopo 10 giorni dal tampone positivo.

L’OMS però in una nota dichiara: “Ad esempio, se un paziente ha avuto sintomi per due giorni, il paziente potrebbe essere liberato dall’isolamento dopo 10 giorni + 3 = 13 giorni dalla data di insorgenza dei sintomi; per un paziente con sintomi per 14 giorni, il paziente può essere rilasciato dall’isolamento dopo 17 giorni dall’insorgenza dei sintomi (14 giorni + 3 giorni =); per un paziente con sintomi per 30 giorni, il paziente può essere rilasciato 33 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi (30 + 3 ) “.