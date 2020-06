L'Ema ha autorizzato l'utilizzo del Remdesivir come medicinale anti coronavirus: si attende ora il parere della Commissione Europea.

L’Agenzia Europea del farmaco (Ema) ha approvato il primo farmaco contro il coronavirus: si tratta del Remdesivir, un medicinale nato per contrastare l’Ebola di cui ha autorizzato l’immissione in commercio. Ora manca solo il parere della Commissione Europea per il via libera definitivo, che solitamente arriva circa due mesi dopo l’emanazione del parere tecnico del Chmp (il comitato dell’Ema che si occupa dei medicinali umani).

In questo caso però seguirà rapidamente il processo decisionale e entro pochi giorni dovrebbe concedere una decisione in merito in modo da rendere il prodotto disponibile in Europa.



Coronavirus: Ema autorizza Remdesivir

Secondo quanto comunicato in una nota, il farmaco verrà usato per trattare l’infezione in adulti e adolescenti che abbiano più di 12 anni di età con polmonite che richiede il supporto respiratorio.

Basandosi sui dati in sua disponibilità, l’Agenzia ha infatti ritenuto che l’equilibrio tra benefici e rischi si sia dimostrato positivo nei pazienti con polmonite che necessita di ossigeno supplementare.

Tra i paesi che hanno utilizzato il medicinale in via sperimentale vi è stata anche l’Italia.

L’infettivologo Bassetti: “Ottima notizia”

Matteo Bassetti, ordinario di Malattie infettive dell’università di Genova e direttore della clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino, ha parlato di un’ottima notizia per il vecchio continente. L’infettivologo ha spiegato inoltre che già alla fine di febbraio il capoluogo ligure aveva trattato un paziente con quel medicinale: “Noi ci avevamo creduto fin dal principio. Speriamo sia presto disponibile anche in Italia“.