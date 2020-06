Quali sono i danni che il Coronavirus causa al cervello? La ricerca effettuata dalla Statale di Milano.

Tre malati su quattro hanno presentato danni al cervello dopo aver contratto il Coronavirus. A rivelarlo è uno studio dell’Università degli Studi di Milano realizzata in collaborazione con l’ospedale San Paolo e i principali centri neurologici europei. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica ”European Journal of Neurology”, conferma come il Covid non colpisca solamente i polmoni, ma anche altre parti del corpo.

I danni al cervello causati dal Coronavirus

Per quanto concerne il cervello, infatti, il Coronavirus può causare – in modo permanente –Lo studio si è basato su un’indagine condotta attraverso questionari online composti da 17 domande, distribuiti ai medici europei impegnati nel fronteggiare la pandemia di Coronavirus.

Da un campione composto da più di 2.300 questionari è emersa la presenza di sintomi neurologici in circa trequarti dei pazienti. Per i ricercatori, dunque, lo studio suggerisce che si sta aprendo un nuovo capitolo nei libri di neurologia e che gli stessi esperti della specifica branca medica potranno: “Avere un ruolo importante nella gestione della pandemia e nei suoi esiti”.

Come rivela Alberto Priori, direttore della Clinica neruologica III del San Paolo e professore di ‘Scienze della Salute’ alla Statale di Milano, i meccanismi responsabili sono molteplici e possono essere diretti: “Per effetto della diffusione del virus nel tessuto nervoso, come dimostrato proprio qui al Polo universitario San Paolo dove per la prima volta è stato identificato col microscopio elettronico il virus e i danni tissutali correlati all’infezione”.



L’autore dello studio spiega anche come ci siano meccanismi indiretti: “Come l’importante attivazione della coagulazione del sangue, che possono portare a ictus. L’importanza dello studio – evidenzia l’esperto – è che a livello europeo si è dimostrato che i sintomi neurologici sono frequentemente riscontrabili”.

Ciò che resta da valutare sono le complicazione neurologiche tardive dell’infezione: “In molti dei pazienti più gravi poi guariti si riscontrano alterazioni neurologiche che richiedono uno stretto monitoraggio e la collaborazione tra molti specialisti con un percorso riabilitativo complesso che può essere anche molto lungo”.