Il coronavirus non può replicasi nell'organismo delle zanzare, rendendo questi insetti incapaci di veicolare il virus.

Secondo i dati prelimiari raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità, le zanzare non posssono trasmette il coronavirus all’uomo. Il covid non sarebbe in grado di replicarsi all’interno del loro organismo e nel caso pungessero un contagiato, gli insetti non potrebbero fare da tramite.

La ricerca era già stata effettuata e confermata ad aprile.



Coronavirus, zanzare non trasmettono virus

Le zanzare non possono trasmettere il coronavirus. Ad affermarlo con certezza è uno studio condotto dall’Iss, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

I dati preliminari di questa ricerca hanno appurato che né la zanzara comune né quella tigre possono infettare le persone con le loro punture, visto che il virus non sarebbe in grado di replicarsi nel loro organismo. Anche nel caso dovessero pungere un positivo, le zanzare non agirebbero da tramite.

Nessuna correlazione

Come sappiamo, il covid è un virus respiratorio che può essere trasmesso attraverso goccioline derivanti da starnuti e colpi di tosse, così come tramite contatto con superfici lisce.

“A oggi non c’è alcuna evidenza scientifica di una trasmissione attraverso insetti che succhiano il sangue, quali zecche o zanzare, che invece possono veicolare altri tipo di virus (detti arbovirus), responsabili di malattie come la dengue e la febbre gialla”. Questo è il commento dei ricercatori dell’ISS.



Esclusa ad aprile

La ricerca in realtà era già stata condotta ad aprile da Elena Azzolini, direttrice dell’equipe medico sanitaria dell’Irccs Humanitas di Rozzano:“Anche se i coronavirus umani a oggi conosciuti hanno mostrato la capacità di adattarsi velocemente a nuove specie, al momento non c’è alcuna evidenza scientifica di una trasmissione attraverso zanzare o altri artropodi vettori”.