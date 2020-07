L'Istituto superiore di sanità ha rivelato che ci sono sempre più giovani positivi al Coronavirus.

Ci sono sempre più giovani che risultano positivi al Coronavirus. L’eta è calata di circa 6 o 7 anni, secondo quanto riportato dall’Istituto superiore di sanità. La barriera dell’età che sembrava riuscire a proteggere i giovani e che di conseguenza metteva a rischio i più anziani, è crollata.

Con il passare delle settimane il profilo del paziente con il Covid sta cambiando e uno dei dati che sono stati osservati è proprio il calo dell’età media dei nuovi contagiati. I dati dell’Istituto superiore di sanità riguardo l’andamento degli ultimi 30 giorni hanno rivelato che l’età media di chi risulta positivo è scesa a 47 anni. Si tratta di un calo molto drastico, visto che durante la prima fase della pandemia quelli maggiormente in allarme erano gli over 60.

Coronavirus: i giovani positivi

Esistono delle tabelle che illustrano la diffusione del contagio a seconda delle varie fasce d’età, che hanno rivelato un notevole cambiamento. I settantenni rappresentano il 18% dei nuovi casi, mentre la fascia d’età compresa tra i 19 e i 50 anni è in aumento, raggiungendo il 47,5%. La percentuale che riguarda i bambini e i ragazzi da 0 a 18 anni di età raggiunge il 10,2%, mentre l’età tra i 51 e i 70 anni è la seconda più colpita, con il 24,3%.

I giovani, però, risultano asintomatici, soprattutto nelle fasce 7-19 e 20-29.





Luigi Bertinato, responsabile della segreteria scientifica dell’isa, ha analizzato i dati e ha spiegato che questo dovrebbe far ragionare sull’arrivo dell’autunno. In un convegno del Collegio italiano chirurghi sulla Fase 3 della pandemia, ha sottolineato che il virus non è sparito e che continua a circolare.

Un altro dato che è emerso è che gli uomini tendono ad essere positivi più facilmente e frequentemente rispetto alle donne. Il 50,5% dei casi dell’ultimo mese ha riguardato il sesso maschile. Nel periodo di maggiore emergenza i dati erano opposti.