Rispettare il distanziamento sociale è sintomo di intelligenza: lo studio

Rispettare il distanziamento sociale indica un alto livello di intelligenza: lo sostiene uno studio effettuato su un campione di 850 persone.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences rispettare il distanziamento sociale durante la pandemia di coronavirus è sintomo di intelligenza. Questo perché la memoria a breve termine, che secondo gli psicologi cognitivisti possiedono le persone intelligenti, va di pari passo con la propensione al rispetto della distanza interpersonale.

Rispettare la distanza è sintomo di intelligenza

Questo il principio su cui si basa lo studio condotto su 850 persone negli Stati Uniti: “Le persone con più memoria hanno una maggiore consapevolezza dei benefici del distanziamento sociale“. Secondo gli esperti chi invece non lo rispetta potrebbe avere un limite mentale a conservare simultaneamente più informazioni.

Pe giungere a questa conclusione hanno fatto compilare al campione un questionario riguardo le pratiche della distanza sociale e dei test sulla personalità e la capacità cognitiva.

L’obiettivo era quello di capire perché alcune persone non le rispettano. Hanno quindi rilevato una correlazione tra memoria di lavoro e rispetto del distanziamento sociale così forte da considerarla un fattore di previsione del comportamento di un individuo.

WeiWei Zhang, professore associato di psicologia all’Università della California, ha spiegato che i singoli governi devono tenere in considerazione le capacità cognitive dei cittadini quando li invitano a comportamenti collettivi come indossare una mascherina o rispettare le distanze.

“Con il passare del tempo il distanziamento sociale e l’uso di mascherine diventeranno comportamenti abituali e il loro rapporto con la memoria di lavoro diminuirà“, ha aggiunto.