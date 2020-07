Secondo uno studio americano un'analisi del sangue sarebbe in grado di diagnosticare precocemente la comparsa di cinque tumori.

Uno studio pubblicato su Nature Communications ed effettuato all’Università della California a San Diego mostra come una tecnica basata sull’analisi del sangue sarebbe in grado di riconoscere cinque tumori comuni quattro anni prima rispetto alla tecniche tradizionali.

Analisi del sangue riconosce tumori

Si tratta in particolare della tecnica denominata PanSeer che in futuro potrebbe diventare un’analisi di controllo di routine per identificare precocemente, nel 91% dei casi, i tumori di stomaco, esofago, colon retto, polmoni e fegato in persone senza sintomi. L’analisi mira a cercare le firme della metilazione, ovvero del processo che in condizioni normali accompagna la replicazione del Dna ma che, in un malato di tumore, può subire delle alterazioni.

Il test ha rilevato il cancro nel 91% dei campioni raccolti da individui a cui, quattro anni dopo il prelevamento di sangue, è stato diagnosticato un cancro. Ai 113 pazienti già diagnosticati positivi è stato invece rilevato con precisione il cancro nell’88% dei casi. Per effettuare le analisi gli scienziati hanno raccolto campioni di plasma di oltre 120 mila individui tra il 2007 e il 2017 che, durante tutto il decennio di riferimento, si sono sottoposti a regolari controlli medici.

In caso di diagnosi positiva al cancro hanno confrontato il sangue fino a quattro anni prima della comparsa dei sintomi e analizzato i campioni di 605 individui asintomatici, 233 pazienti a cui è stato diagnosticato il cancro e più di 200 tessuti normali.

I risultati si sono rivelati incoraggianti perché hanno mostrato come la PanSeer sarebbe in grado di diagnosticare cinque forme diffuse di tumore. Grazie alla diagnosi precoce, hanno dedotto i ricercatori coordinati da Kun Zhang, il test consentirebbe di intervenire sul cancro con farmaci o con la chirurgia quando è ancora all’inizio della sua formazione.