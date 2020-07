Pfizer approda alla fase 3 del vaccino anti-Covid e Fauci si dice fiducioso: "Siero potrebbe essere pronto per ottobre".

Dopo Moderna anche l’azienda americana Pfizer ha annunciato il via della fase 3, ovvero quella conclusiva, per la sperimentazione clinica del vaccino Covid sull’uomo tant’è che si parla di possibile antidoto già sul mercato a ottobre. Il siero, realizzato in collaborazione con la tedesca BionTech, è approdato in questa ultima fase di test e sarà sperimentato su circa 30mila partecipanti di età compresa tra i 18 e gli 85 anni in 39 Stati degli Usa e in altre parti del mondo.

Le società coinvolte hanno ottenuto 2 miliardi dal governo Usa nell’ambito dell’operazione “Warp Speed” voluta dalla Casa Bianca.





Covid: si avrà un vaccino a ottobre?

Il virologo Anthony Fauci, della task force Covid-19 Usa, non esclude che un vaccino per il Coronavirus possa essere pronto entro ottobre o, più probabilmente, entro novembre.

Non viene esclusa, dunque, quella che è stata ribattezza come ‘October Surprise’: “L’approvazione a ottobre è possibile, probabilmente a novembre, ma potrebbe arrivare anche prima”, ha commentato l’immunologo. “Sul fronte del vaccino stiamo facendo enormi progressi. Non siamo mai andati così veloce” ha invece dichiarato il presidente Donald Trump affermando che negli Stati Uniti si stanno producendo in anticipo i candidati al vaccino più promettenti.

Per Pfizer l’obiettivo è portare il più presto possibile il vaccino sul mercato.

“Molti passi sono stati compiuti verso questo importante traguardo e vogliamo ringraziare tutti quelli coinvolti per il loro straordinario impegno”. I test riflettono il primario obiettivo della società di portare sul mercato il più presto possibile un vaccino ben tollerato ed efficace.