Il vaccino Coronavirus prodotto da Moderna, azienda americana, insieme all’Istituto di Anthony Fauci riscontra ottimi risultati sulle scimmie.

Il vaccino per il Coronavirus sviluppato da Moderna, azienda americana, insieme all’Istituto nazionale per le malattie infettive (Niaid) di Anthony Fauci, sta dando ottimi risultati sulle scimmie. Questo avrebbe indotto la produzione di anticorpi neutralizzanti, proteggendo rapidamente le vie respiratorie e i polmoni da lesioni.

Vaccino Coronavirus, Moderna in fase 3

Lo ha riportato la stessa Moderna sul New England Journal of Medicine. Il 27 luglio 2020, il National Insitute of Health ha annunciato l’avvio della terza fase di sperimentazione del vaccino in 89 siti americani, con cavie umane sane (30mila).

Nella precedente, il team guidato da Barney Graham ha somministrato a dei macachi infetti due dosi dell’antidoto, in quantità diverse.

Il vaccino, che si basa su Rna modificato, ha dimostrato di indurre una decisa risposta immunitaria contro il Coronavirus. “Oltre a questo, ha indotto la risposta delle cellule linfocitiche, che aggrediscono il virus e aiutano a produrre gli anticorpi, e protegge da lesioni polmonari”, ha detto all’Ansa Giorgio Palù, ex presidente della Società europea di virologia e docente emerito all’Università di Padova.





Il vaccino non sarà subito per tutti

“È bene però ricordare che, se anche questo vaccino fosse disponibile per novembre, da noi non verrebbe comunque somministrato in larga scala”, ha proseguito Palù, “Sarà dato prima ai soggetti più a rischio, come medici e infermieri, in via sperimentale, come fatto con il vaccino per Ebola.

Perché arrivi a tutti bisognerà aspettare altri 2-3 anni”.

Nel frattempo, diversi Paesi si sono già mossi per produrre l’antidoto: sono 164 i candidati allo studio, di cui 25 in fase clinica e gli altri in fase pre-clinica. Di questi, solo 4 rappresentano una speranza concreta perché molto avanti con la sperimentazione.