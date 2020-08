Yoga, docce fredde e potere della mente: ecco alcuni consigli per preparare il nostro corpo al caldo dell'estate.

Così come per il freddo, anche quando giunge il caldo dobbiamo preparare il nostro corpo alle alte temperature e all’umidità, ritrovando quell’equilibrio tra interno ed esterno capace di migliorare le nostre prestazioni fisiologiche e ridurre lo stress. Ecco alcuni semplici consigli e metodi naturali da seguire.

Preparare il corpo al caldo: qualche consiglio

In estate il grande caldo e spesso l’umidità rischiano di inficiare sulla nostre prestazioni sportive, innalzando il nostro livello di stress, ma esistono diversi metodi per preparare e abituare il nostro corpo alle alte temperature.

Proprio come il freddo,a nche il caldo richiede un perido di assestamento psicofisico. Ecco perché è imporatnte seguire alcuni metodi e consigli naturali per ottimizzare le nostre prestazioni fisiologiche durante i mesi estivi.





Equilibrio in/out

La termoregolazione avviene in 5 giorni, ma solo con il tempo può migliorare le nostre performance. Esistono diversi metodi classici, tra i quali il Wim Hof Method che alterna l’esposizione caldo/freddo, con l’unico scopo di ritrovare un equilibrio preesistente.

“Un lavoro profondo, che calma aumentando la resistenza allo stress quotidiano. Inoltre normalizza la reazione immunitaria, e produce una vera manutenzione del sistema cardio vascolare”. Così afferma Alessio Alfei, unico istruttore italiano della metodologia.



Stesse condizioni

Per un atleta è importante allenarsi con le stesse condizioni che probabilmente ritroverà nel giorno della gara. Per questo motivo è consigliato allenarsi con temeperature similia aquelle previste nel giorno della performance. Esistono inoltre esperineze artificiali come la Thermo-Training-Room capace di sumulare uno stress termico con temperature controllate.

La durata è di circa due settimane.

La temperatura interiore

La mente controlla il corpo, e proprio da questa constatazione sono nate molte discipline di matrice buddista che hanno come obiettivo quello di prendere il controllo mentale sulle funzioni fisiologiche. La meditazione Yoga, tantrica e e studi sui monaci tibetani basati su docce fredde e sulla respirazione al momento non possono essere confermati come metodi sicuri.

Tuttavia, risultano tanto semplici quanto potenti, se guidati da un esperto.

Si consigliano quindi la meditazione Tummo o Chandali che da oltre 20 anni danno prove schiaccianti sull’effettivo controllo mentale sul corpo umano.